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  6. Der Gesundheitsabend im Helios Klinikum Meiningen am 5. Mai

Vorteilhaft leben Der Gesundheitsabend im Helios Klinikum Meiningen am 5. Mai

Der Gesundheitsabend im Helios Klinikum Meiningen rückt das Thema Wissen, Vorsorge und Therapie bei Krebserkrankungen in den Mittelpunkt. Die Besucherinnen und Besucher können sich von 16.30 bis 20 Uhr auf ein vielfältiges Programm freuen. 

Vorteilhaft leben: Der Gesundheitsabend im Helios Klinikum Meiningen am 5. Mai
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Im Helios Klinikum Meiningen steht der Gesundheitsabend am 5. Mai ganz im Zeichen des Kampfes gegen Krebs. Foto: Helios Klinikum Meiningen

Fachvorträge (Konferenzraum)
17 bis 17.20 Uhr: Warum Darmkrebsvorsorge Sinn macht und wie es funktioniert (Priv.-Doz. Dr. med. Michael Hocke, CA Innere Medizin 2)
17.30 bis 17.50 Uhr: Von Robotern und Chirurgen – moderne operative Krebstherapie im 21. Jahrhundert (Priv.-Doz. Dr. med. Frank Brennfleck, CA Allgemein- und Viszeralchirurgie)
18 bis 18.20 Uhr: Zystische Eierstocktumore vor und nach den Wechseljahren – wie geht man vor? (apl. Prof. Dr. med. Anke Mothes, CÄ Gynäkologie und Geburtshilfe)
18.30 bis 18.50 Uhr: Operationsmöglichkeiten bei Brustkrebs – es muss nicht immer ein Silikonimplantat sein (Dr. med. Heiko Graf, CA Brustkrebszentrum/Mammachirurgie; Dr. med. Sevim Rest, LOÄ Frauenheilkunde und Geburtshilfe)
19 bis 19.20 Uhr: Prostatakrebs früh erkennen – moderne Behandlung mit weniger Belastung (Ph. D. Amr A. Gaber, CA Urologie; Sven Tiedge, OA Urologie)
19.30 bis 19.50 Uhr:  Moderne Tumorbehandlung – Immuntherapie und mehr (Dr. med. Sebastian Dornaus, CA Hämatologie und Onkologie; Dr. med. Rebecca Bärwald, OÄ Onkologie)

Demos- und Infostände (Foyer)
16.30 bis 20 Uhr: OP-Roboter „Da Vinci“ live erleben, kennenlernen und selbst testen
17.30 bis 19 Uhr: Fragen stellen und mit den Expertinnen und Experten der Fachabteilungen ins Gespräch kommen

Marktplatz der Gesundheit (Foyer)
16.30 bis 20 Uhr: Info- und Beratungsstände der Fachabteilungen und zu besonderen Themen. Vertreten sind: Allgemein- und Viszeralchirurgie, Gastroenterologie, Onkologie, Gynäkologie und Urologie, Brustzentrum, Ergo- und Physiotherapie, Stoma- und Kontinenzmanagement, Palliativmedizin, Ernährungsberatung, Aromatherapie, Krebsberatungsstelle sowie Selbsthilfegruppen. Helios Klinikum Meiningen