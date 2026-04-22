Vorteilhaft leben: Der Gesundheitsabend im Helios Klinikum Meiningen am 5. Mai

Fachvorträge (Konferenzraum)

17 bis 17.20 Uhr: Warum Darmkrebsvorsorge Sinn macht und wie es funktioniert (Priv.-Doz. Dr. med. Michael Hocke, CA Innere Medizin 2)

17.30 bis 17.50 Uhr: Von Robotern und Chirurgen – moderne operative Krebstherapie im 21. Jahrhundert (Priv.-Doz. Dr. med. Frank Brennfleck, CA Allgemein- und Viszeralchirurgie)

18 bis 18.20 Uhr: Zystische Eierstocktumore vor und nach den Wechseljahren – wie geht man vor? (apl. Prof. Dr. med. Anke Mothes, CÄ Gynäkologie und Geburtshilfe)

18.30 bis 18.50 Uhr: Operationsmöglichkeiten bei Brustkrebs – es muss nicht immer ein Silikonimplantat sein (Dr. med. Heiko Graf, CA Brustkrebszentrum/Mammachirurgie; Dr. med. Sevim Rest, LOÄ Frauenheilkunde und Geburtshilfe)

19 bis 19.20 Uhr: Prostatakrebs früh erkennen – moderne Behandlung mit weniger Belastung (Ph. D. Amr A. Gaber, CA Urologie; Sven Tiedge, OA Urologie)

19.30 bis 19.50 Uhr: Moderne Tumorbehandlung – Immuntherapie und mehr (Dr. med. Sebastian Dornaus, CA Hämatologie und Onkologie; Dr. med. Rebecca Bärwald, OÄ Onkologie)