Vorteilhaft leben: Brillenberatung bei Ihnen zuhause

Mehr als ein Sehtest am Küchentisch

Viele Kundinnen und Kunden kennen den mobilen Service schon für Sehtest und Brillenberatung. Dabei haben die beiden mehr im Gepäck, als viele denken. Auf Wunsch messen sie mit einem kleinen Handgerät den Augeninnendruck. Ein erhöhter Wert gilt als Risikofaktor für den Grünen Star, der sich oft lange unbemerkt entwickelt.

Beide schauen sich auch an, wie gut die Augen benetzt sind. Gerade im Winter brennen sie oft, weil Heizungsluft den Tränenfilm schneller verdunsten lässt. Mit dem Amsler-Gitter, einem einfachen Linienraster, prüfen sie außerdem das Sehen in der Mitte des Gesichtsfelds. Diana Möller hat in diesem Jahr zusätzlich ihre Weiterbildung zur Optometristin (HWK) abgeschlossen. Der Check liefert erste Anhaltspunkte und ersetzt nicht die Vorsorge beim Augenarzt.

„Viele denken beim Brillenkauf gar nicht an den Augeninnendruck. Wenn wir ohnehin bei jemandem zu Hause sitzen, nehmen wir uns gern die Zeit dafür und erklären in Ruhe, was die Werte bedeuten“, sagt Diana Möller.



Lupen testen bei Ihrem eigenen Licht

Wenn Lesen oder Handarbeit trotz Brille mühsam werden, beraten Diana Möller und Robin Linß auch zu vergrößernden Sehhilfen. Welche Lupe passt, zeigt sich am besten dort, wo sie später gebraucht wird: am Küchentisch mit der eigenen Zeitung oder im Sessel bei der gewohnten Lampe.