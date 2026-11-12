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  6. Brillenberatung bei Ihnen zuhause

Vorteilhaft leben Brillenberatung bei Ihnen zuhause

Draußen wird es früh dunkel, drinnen läuft die Heizung. Wer jetzt eine neue Brille braucht, muss dafür nicht in die Stadt fahren. Die Augenoptikermeister Diana Möller und Robin Linß von Optik Möckel kommen mit ihrem Brillenkoffer nach Hause, ob nach Meiningen, Schmalkalden, Bad Salzungen oder in die Dörfer im Werratal. Auch am Arbeitsplatz oder in Senioren- und Pflegeeinrichtungen sind sie für Sie da.

Vorteilhaft leben: Brillenberatung bei Ihnen zuhause
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Mit modernster Technik und einer großen Brillenauswahl direkt vor Ort: Diana Möller und Robin Linß bringen den mobilen Service von Optik Möckel zu ihren Kundinnen und Kunden nach Hause. Foto: Flashsmile

Mehr als ein Sehtest am Küchentisch
Viele Kundinnen und Kunden kennen den mobilen Service schon für Sehtest und Brillenberatung. Dabei haben die beiden mehr im Gepäck, als viele denken. Auf Wunsch messen sie mit einem kleinen Handgerät den Augeninnendruck. Ein erhöhter Wert gilt als Risikofaktor für den Grünen Star, der sich oft lange unbemerkt entwickelt.
Beide schauen sich auch an, wie gut die Augen benetzt sind. Gerade im Winter brennen sie oft, weil Heizungsluft den Tränenfilm schneller verdunsten lässt. Mit dem Amsler-Gitter, einem einfachen Linienraster, prüfen sie außerdem das Sehen in der Mitte des Gesichtsfelds. Diana Möller hat in diesem Jahr zusätzlich ihre Weiterbildung zur Optometristin (HWK) abgeschlossen. Der Check liefert erste Anhaltspunkte und ersetzt nicht die Vorsorge beim Augenarzt. 
„Viele denken beim Brillenkauf gar nicht an den Augeninnendruck. Wenn wir ohnehin bei jemandem zu Hause sitzen, nehmen wir uns gern die Zeit dafür und erklären in Ruhe, was die Werte bedeuten“, sagt Diana Möller.

Lupen testen bei Ihrem eigenen Licht
Wenn Lesen oder Handarbeit trotz Brille mühsam werden, beraten Diana Möller und Robin Linß auch zu vergrößernden Sehhilfen. Welche Lupe passt, zeigt sich am besten dort, wo sie später gebraucht wird: am Küchentisch mit der eigenen Zeitung oder im Sessel bei der gewohnten Lampe.

Gutes Sehen verschenken
Oft sind es Kinder oder Enkel, die den Termin für ihre Eltern vereinbaren. Wer zu Weihnachten etwas Persönliches verschenken möchte, kann einen Gutschein von Optik Möckel erwerben, direkt beim Termin oder in einer der beiden Filialen. So wird die neue Brille für Oma oder Opa zum Geschenk mit Hausbesuch.

Bis 30. November: 30 Prozent auf die Brille
Bis zum 30. November erhalten Sie 30 Prozent Rabatt auf die komplette Brille. Die Messung des Augeninnendrucks kostet 15 Euro, die Anfahrt besprechen die beiden individuell mit Ihnen. Ein Anruf genügt: Sie erreichen den mobilen Service unter (0151) 212 390 22 oder per E-Mail an mobil@optik-moeckel.de.

Optik Möckel in Ihrer Nähe:
98617 Obermaßfeld-Grimmenthal, Einhäuser Straße 3, Telefon 036949 / 419545
99848 Wutha-Farnroda, Ruhlaer Straße 121, Telefon 036921 / 259803
Mobiler Service: www.optik-moeckel.de/mobiler-optiker
 