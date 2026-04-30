Vorteilhaft leben: Brillenberatung bei Ihnen zuhause – persönlich, bequem und direkt von den Experten

Ihre Augen – im Mittelpunkt

Diana Möller und Robin Linß bringen modernste Messtechnik und eine große Auswahl von Brillenmodellen mit – flexibel, in vertrauter Umgebung und mit handwerklicher Qualität wie im Fachgeschäft.

Von Fern- und Nah- über Bildschirm- und Gleitsichtbrillen bis zu Sonnen- oder Sportbrillen – alles ist möglich. Neu: Bei jedem Besuch ist eine Augeninnendruckmessung möglich – ein wichtiger Bestandteil der Glaukomvorsorge. „Wir sind da, wo Sie uns brauchen“ – keine Fahrt, kein Stress, keine Zeitnot.