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  6. Brillenberatung bei Ihnen zuhause – persönlich, bequem und direkt von den Experten

Vorteilhaft leben Brillenberatung bei Ihnen zuhause – persönlich, bequem und direkt von den Experten

Längere Wege, knappe Termine – auf dem Land lebt, kennt das. Doch es geht auch anders: Mit dem mobilen Optik-Service von Optik Möckel kommen Augenoptikmeisterin Diana Möller und Augenoptikermeister Robin Linß direkt zu Ihnen.

Vorteilhaft leben: Brillenberatung bei Ihnen zuhause – persönlich, bequem und direkt von den Experten
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Mit modernster Technik und einer großen Brillenauswahl direkt vor Ort: Diana Möller und Robin Linß bringen den mobilen Service von Optik Möckel zu ihren Kundinnen und Kunden nach Hause. Foto: Flashsmile

Ihre Augen – im Mittelpunkt
Diana Möller und Robin Linß bringen modernste Messtechnik und eine große Auswahl von Brillenmodellen mit – flexibel, in vertrauter Umgebung und mit handwerklicher Qualität wie im Fachgeschäft.
Von Fern- und Nah- über Bildschirm- und Gleitsichtbrillen bis zu Sonnen- oder Sportbrillen – alles ist möglich. Neu: Bei jedem Besuch ist eine Augeninnendruckmessung möglich – ein wichtiger Bestandteil der Glaukomvorsorge. „Wir sind da, wo Sie uns brauchen“ – keine Fahrt, kein Stress, keine Zeitnot.

Mehr Sicherheit, mehr Lebensqualität
Gutes Sehen steigert Sicherheit und Lebensqualität – beim Lesen, Autofahren oder Spazierengehen. Besonders ältere Menschen profitieren, wenn die Sehstärke regelmäßig überprüft wird.
Auch wenn eine „normale“ Brille zum Sehen nicht mehr ausreicht, haben unsere Spezialisten verschiedene Lösungen parat – von der Handlupe bis zu elektronisch vergrößernden Sehhilfen.
Durch die mobile Beratung bleibt Augenvorsorge einfach, bequem und stressfrei – mitten im vertrauten Zuhause.

Jetzt Termin vereinbaren unter:
Diana Möller, Augenoptikmeisterin
0151 / 2139202 oder
per E-Mail an
mobil@optik-moeckel.de
Mehr Infos unter:
www.optik-moeckel.de/mobiler-optiker