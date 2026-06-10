 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. Besseres Raumklima & gesunder Schlaf

Vorteilhaft leben Besseres Raumklima & gesunder Schlaf

Dem Holz wird nachgesagt, dass es zu einem angenehmen Raumklima beitragen kann und eine Atmosphäre schafft, in der man leichter zur Ruhe kommt. Ob wissenschaftlich messbar oder subjektiv erlebt – fest steht: Viele Menschen berichten von einem spürbar besseren Wohlbefinden in Räumen, die mit Zirbenholz gestaltet sind.

Vorteilhaft leben: Besseres Raumklima & gesunder Schlaf
1
Zirbenholz ist absolut „in“, da es als gesundheitsfördernd gilt, ätherische Öle verströmt und für seine entspannende Wirkung auf den menschlichen Organismus bekannt ist, lässt Daniel Witter wissen. Foto: Lars Lützkendorf

In der Firma Treppen Zimmermann wird dieses besondere Material mit großer Sorgfalt und handwerklichem Können verarbeitet. Jedes Stück entsteht in präziser Handarbeit und verbindet traditionelle Tischlerkunst mit modernem Designverständnis. So entstehen individuelle Produkte, die nicht nur funktional sind, sondern auch optisch und haptisch überzeugen.  Das Sortiment reicht von dekorativen Wohnaccessoires über praktische Alltagsgegenstände bis hin zu maßgefertigten Einzelstücken für den Wohnbereich. Dabei steht immer eines im Mittelpunkt: die natürliche Schönheit des Holzes. Jede Maserung, jeder Duft und jede Struktur machen jedes Produkt zu einem Unikat.

Beständigkeit, Ruhe  und Natürlichkeit
Zirbelholz bringt ein Stück Natur ins Zuhause: Warm, authentisch und zeitlos. In einer Welt voller schneller Veränderungen schafft es einen Gegenpol. Wer sich für Zirbenprodukte entscheidet, entscheidet sich nicht nur für ein Material, sondern für ein Lebensgefühl. Für mehr Ruhe im Alltag, für Natürlichkeit im Wohnraum und für echtes Handwerk aus der Region Suhl.
Die Mitarbeiter von Treppen Zimmermann, am Standort in Suhl auf dem Friedberg Schützenstraße 18, beraten individuell und zeigen, welche Möglichkeiten Zirbelholz für ein persönliches Wohnambiente bietet – vom kleinen Detail bis zur maßgeschneiderten Lösung.

Kontakt:
Treppen-Zimmermann
Schützenstraße 18
98527 Suhl
Tel.: 03681/80945
Fax: 03681/80946
Mail: info@treppen-zimmermann.com
Web: www.treppen-zimmermann.com