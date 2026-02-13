Vorteilhaft leben: Besser hören. Mehr erleben. – Mit der neuen Starkey Omega AI Technologie

Ein weiterer Fortschritt ist die verbesserte Sprachfokussierung. Stimmen werden klar hervorgehoben, während Nebengeräusche effektiv in den Hintergrund treten. Das entlastet das Gehirn spürbar und reduziert Hörstress – ein wichtiger Faktor für mehr Energie und Konzentration im Alltag. Auch in puncto Konnektivität setzt Starkey neue Maßstäbe. Die Hörsysteme lassen sich nahtlos mit Smartphone, Fernseher oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten verbinden. Telefonate, Musik oder Podcasts werden direkt in bester Klangqualität übertragen. Moderne Sensorik bietet zudem zusätzliche Funktionen wie Gesundheits- und Aktivitäts-Tracking. Für uns bei Hörmeister Hörakustik steht jedoch nicht nur die Technik im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Die Starkey Omega AI Technologie entfaltet ihr volles Potenzial erst durch eine individuelle Anpassung und persönliche Beratung. In unseren Fachgeschäften nehmen wir uns Zeit, Ihre Hörbedürfnisse genau zu analysieren und die Systeme optimal einzustellen.