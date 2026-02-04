Die gesundheitlichen Folgen: Gelenkschmerzen, Bluthochdruck, Diabetes oder Schlafstörungen sind nur einige der möglichen Begleiterkrankungen. Auch Herz und Leber werden belastet, das Risiko für ernste Erkrankungen steigt. Viele Betroffene fühlen sich im Alltag eingeschränkt, das Selbstbewusstsein leidet.
Der Weg aus der Adipositas-Falle ist für viele jedoch steinig. Diäten, Fitnessprogramme oder strenge Ernährungspläne führen oft nur kurzfristig zum Erfolg. Der gefürchtete Jo-Jo-Effekt lässt die Pfunde schnell wieder zurückkehren – und mit ihnen Frust und Enttäuschung. Hier kann die bariatrische Chirurgie, also die operative Behandlung von krankhaftem Übergewicht, eine echte Chance bieten.