Wichtig ist die Erfahrung und Professionalität des Behandlungsteams. In unserem Zentrum arbeiten Chirurgen, Ernährungsberater, Psychologen und Pflegekräfte Hand in Hand. In den vergangenen 15 Jahren, in den wir bariatrische Chirurgie anbieten, wurden inzwischen mehr als 1000 adipöse Patienten erfolgreich behandelt. Seit fast 10 Jahren ist unser Adipositas-Zentrum als Kompetenzzentrum zertifiziert. So gewährleisten wir höchste Sicherheit und bestmögliche Ergebnisse.

Ein weiterer Vorteil: Wir lassen unsere Patienten nicht allein. Die Nachbetreuung ist lebenslang. Regelmäßige Kontrollen, persönliche Beratung und Ernährungscoaching sichern den langfristigen Erfolg. Zusätzlich hat sich auf unsere Initiative hin eine Selbsthilfegruppe gegründet. Sie bietet den operierten Patienten Austausch, Motivation und Unterstützung – ein wertvolles Netzwerk, das den Weg in ein neues Leben erleichtert.