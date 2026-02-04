 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Bariatrische Chirurgie: Wenn Abnehmen nicht mehr reicht

Vorteilhaft leben Bariatrische Chirurgie: Wenn Abnehmen nicht mehr reicht

Übergewicht betrifft immer mehr Menschen – und oft ist es weit mehr als ein kosmetisches Problem. Wer unter Adipositas leidet, hat nicht nur mit der Waage zu kämpfen.

Vorteilhaft leben: Bariatrische Chirurgie: Wenn Abnehmen nicht mehr reicht
1
Blick auf das Klinikum Bad Salzungen. Foto: Klinikum Bad Salzungen

Die gesundheitlichen Folgen: Gelenkschmerzen, Bluthochdruck, Diabetes oder Schlafstörungen sind nur einige der möglichen Begleiterkrankungen. Auch Herz und Leber werden belastet, das Risiko für ernste Erkrankungen steigt. Viele Betroffene fühlen sich im Alltag eingeschränkt, das Selbstbewusstsein leidet.
Der Weg aus der Adipositas-Falle ist für viele jedoch steinig. Diäten, Fitnessprogramme oder strenge Ernährungspläne führen oft nur kurzfristig zum Erfolg. Der gefürchtete Jo-Jo-Effekt lässt die Pfunde schnell wieder zurückkehren – und mit ihnen Frust und Enttäuschung. Hier kann die bariatrische Chirurgie, also die operative Behandlung von krankhaftem Übergewicht, eine echte Chance bieten.

Schlauchmagen oder Magenbypass

In einem zertifizierten Adipositaszentrum, wie unserem, kommen zwei bewährte Operationsverfahren zum Einsatz: der Schlauchmagen und der Magenbypass. Bei uns werden alle Eingriffe ausschließlich mit dem OP-Roboter durchgeführt. Das bietet einen wichtigen Vorteil für die Patienten: Die Operation ist besonders präzise, minimalinvasiv und der Genesungsprozess verläuft in der Regel schneller.
Beim Schlauchmagen wird der Magen verkleinert, sodass nur noch ein schlauchförmiger Restmagen bleibt. Der Magenbypass verkürzt den Verdauungstrakt, wodurch weniger Kalorien aufgenommen werden können. Beide Methoden führen nachweislich zu nachhaltigem Gewichtsverlust und können Begleiterkrankungen verbessern oder sogar ganz verschwinden lassen.

Erfahrung und Professionalität

Wichtig ist die Erfahrung und Professionalität des Behandlungsteams. In unserem Zentrum arbeiten Chirurgen, Ernährungsberater, Psychologen und Pflegekräfte Hand in Hand. In den vergangenen 15 Jahren, in den wir bariatrische Chirurgie anbieten, wurden inzwischen mehr als 1000 adipöse Patienten erfolgreich behandelt. Seit fast 10 Jahren ist unser Adipositas-Zentrum als Kompetenzzentrum zertifiziert. So gewährleisten wir höchste Sicherheit und bestmögliche Ergebnisse.
Ein weiterer Vorteil: Wir lassen unsere Patienten nicht allein. Die Nachbetreuung ist lebenslang. Regelmäßige Kontrollen, persönliche Beratung und Ernährungscoaching sichern den langfristigen Erfolg. Zusätzlich hat sich auf unsere Initiative hin eine Selbsthilfegruppe gegründet. Sie bietet den operierten Patienten Austausch, Motivation und Unterstützung – ein wertvolles Netzwerk, das den Weg in ein neues Leben erleichtert.

Ein Schritt zu mehr Lebensqualität

Bariatrische Chirurgie ist mehr als ein chirurgischer Eingriff – sie ist eine Chance, den Kreislauf aus Übergewicht und gesundheitlichen Problemen zu durchbrechen. Wer trotz zahlreicher Abnehmversuche keinen dauerhaften Erfolg erzielt, sollte sich informieren und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Mit erfahrenen Teams, modernen Operationsmethoden wie dem OP-Roboter und einem starken Netzwerk aus Fachleuten und Gleichgesinnten können Betroffene einen neuen, gesünderen Lebensabschnitt beginnen. Informieren Sie sich über die Möglichkeit der bariatrischen Chirurgie zu unserem nächsten „Talk im Klinikum“ am 11.02.2026 im Klinikum Bad Salzungen. 
Klinikum Bad Salzungen

Talk im Klinikum

"Moderne Therapiekonzepte in der Adipositas- und metabolischen Chirurgie"

Mittwoch, 11. Februar 2026
18.00 Uhr Cafeteria
Klinikum Bad Salzungen

"Medikamentöse Therapie bei Adipositas - Alternative oder komplementär?
Neue multimodale Therapiekonzepte"

"Robotische Adipositaschirurgie - welche Vorteile bringt die OP-Methode"

Kontakt:
Adipositassprechstunde - Anmeldung
Telefon 03695/64-4491