 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Bad Salzungen

  6. Auszeit für Ihre Lungen: Wie Sie die starke Salzunger Sole für Ihre Gesundheit nutzen

Vorteilhaft leben Auszeit für Ihre Lungen: Wie Sie die starke Salzunger Sole für Ihre Gesundheit nutzen

Im Gradierwerk Bad Salzungen trifft Tradition auf moderne Inhalationsvielfalt. Ein Besuch wirkt wie eine erholsame Auszeit am Meer.

Vorteilhaft leben: Auszeit für Ihre Lungen: Wie Sie die starke Salzunger Sole für Ihre Gesundheit nutzen
1
Tief ein- und durchatmen: Nur das Sole-Heilbad Salzungen verfügt über natürliche Solevorkommen in drei Konzentrationen mit 1,6 und 27 Prozent Salzgehalt. Foto: (c)floriantrykowski.de

Bad Salzungen zählt zu den ältesten deutschen Sole-Heilbädern. Gäste nutzen seit Generationen die starke Natursole für ihre Gesundheit. Nur hier gibt es natürliche Solevorkommen in drei Konzentrationen mit 1, 6 und 27 Prozent Salzgehalt.
Vereint im einzigartigen Gradierwerksensemble bietet die Kurstadt deutschlandweit die größte Inhalationsvielfalt. Der Rundgang im Gradierwerk verbindet Raum- und Freiluftinhalationen und ermöglicht das Inhalieren von Sole in verschiedenen Konzentrationen und Tröpfchengrößen – wohltuend für die oberen und unteren Atemwege.

Anwendungen und Wirkung

Bei der Freiluftinhalation an den Gradierwänden rieselt Natursole über Schwarzdorn-Reisig und wird an den Zweigen zerstäubt. Das Einatmen dieser feucht-salzigen Luft wirkt schleimlösend und unterstützt das Immunsystem. In den Brunnenhallen und Gruppenräumen sorgen weitere Zerstäubungsmethoden für besonders feine Tröpfchen, die tiefer in die Atemwege gelangen und den Gasaustausch fördern. Moderne Inhalationsgeräte ergänzen das Angebot. Über die „Heilmittelverordnung 13“ kann der Hausarzt „6× Inhalation“ am Gerät verordnen.

Warum eine Inhalation im Gradierwerk Bad Salzungen so wertvoll ist:
•    Befreite Atemwege: Befeuchtet, löst Schleim, wirkt entzündungshemmend – Ideal bei chronischen Atemwegserkrankungen und Allergien.
•    Gestärktes Immunsystem: Frische, salzhaltige Luft fördert die Selbstreinigung der Atemwege und die körpereigene Abwehr.
•    Achtsamkeit und Entspannung: Das Mikroklima wirkt beruhigend und das sanfte Rieseln der Sole an den Schwarzdornwänden baut Stress nachhaltig ab.

Das Gradierwerk ist ganzjährig geöffnet und für alle Altersgruppen geeignet. 

Tipp: Neben den gesundheitlichen Effekten bietet das Ensemble besondere Erlebnisse: Klangschalen-Entspannung und Yoga im Sole-Nebel laden zum achtsamen Durchatmen und Entschleunigen ein. Entdecken Sie „salzige“ Angebote rund um Erleben, Wissen, Körper und Seele.


 