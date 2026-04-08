Bad Salzungen zählt zu den ältesten deutschen Sole-Heilbädern. Gäste nutzen seit Generationen die starke Natursole für ihre Gesundheit. Nur hier gibt es natürliche Solevorkommen in drei Konzentrationen mit 1, 6 und 27 Prozent Salzgehalt.

Vereint im einzigartigen Gradierwerksensemble bietet die Kurstadt deutschlandweit die größte Inhalationsvielfalt. Der Rundgang im Gradierwerk verbindet Raum- und Freiluftinhalationen und ermöglicht das Inhalieren von Sole in verschiedenen Konzentrationen und Tröpfchengrößen – wohltuend für die oberen und unteren Atemwege.