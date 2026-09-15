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  6. Außergewöhnlicher Klang mit maßgefertigtem Komfort.

Vorteilhaft leben Außergewöhnlicher Klang mit maßgefertigtem Komfort.

Nachlassendes Hörvermögen bedeutet nicht,  von den Mitmenschen und der Umwelt abgeschnitten sein zu müssen. Das  neue System Phonak Virto™ R Infinio ist die ideale Lösung für alle, die mitten im Leben stehen – und dort auch bleiben wollen. 

Vorteilhaft leben: Außergewöhnlicher Klang mit maßgefertigtem Komfort.
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Der Alltag wird von Gesprächen und Umgebungsgeräuschen bestimmt. Das Phonak-System Virto™ R Infinio sichert bei nachlassendem Hörvermögen eine gute Lebensqualität. Foto: Phonak

Ob Sie ein Gespräch in einem lauten Café führen oder zu Hause fernsehen: Infinio passt sich nahtlos und automatisch an die Situation an, sodass Sie sich auf die wertvollen Momente Ihres Lebens konzentrieren können. 

Konnektivität für völlig neue Möglichkeiten

Hören Sie mit Leichtigkeit und genießen Sie ein unbeschwertes Leben. Audéo Infinio liefert nicht nur außergewöhnliche Klangqualität, sondern verbindet Sie auch dank der branchenführenden universellen Konnektivität nahtlos mit Ihren Bluetooth®-Geräten. „Es erschließt Ihnen eine Welt voller Möglichkeiten“, ist sich Hörgeräteakustiker-Meisterin Diana Ritzmann sicher.

Außergewöhnliche Klangqualität

Ab dem allerersten Moment erleben Sie außergewöhnliche Klangqualität und Komfort. Mit einem besseren Sprachverstehen und einer reduzierten Höranstrengung können Sie mühelos an den Gesprächen um Sie herum teilnehmen. 
Genießen Sie die wertvollen Momente des Lebens mit der vollautomatischen Erkennung der Hörumgebung und kontinuierliche Anpassung Ihrer Hörsysteme.

Die Vorteile auf einen Blick:                                                                                                        
Hervorragendes Sprachverstehen in jeder Umgebung
Diskret und wiederaufladbar – ohne Batteriewechsel
Bis zu acht Kopplungen mit bluetoothfähigen Geräten bei zwei gleichzeitigen Verbindungen      

Hörgeräte-Akustik Diana Ritzmann
Braugasse 1 
98574 Schmalkalden
Tel. 03683 / 4661 884
Email: info@hoergeraete-ritzmann.de

Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag: 8.30 – 12.00 Uhr und 
13.30 bis 17.00 Uhr
Freitag: 8.30 – 13.00 Uhr