Vorteilhaft leben: Außergewöhnlicher Klang mit maßgefertigtem Komfort.

Ob Sie ein Gespräch in einem lauten Café führen oder zu Hause fernsehen: Infinio passt sich nahtlos und automatisch an die Situation an, sodass Sie sich auf die wertvollen Momente Ihres Lebens konzentrieren können.
Nachlassendes Hörvermögen bedeutet nicht, von den Mitmenschen und der Umwelt abgeschnitten sein zu müssen. Das neue System Phonak Virto™ R Infinio ist die ideale Lösung für alle, die mitten im Leben stehen – und dort auch bleiben wollen.
Ob Sie ein Gespräch in einem lauten Café führen oder zu Hause fernsehen: Infinio passt sich nahtlos und automatisch an die Situation an, sodass Sie sich auf die wertvollen Momente Ihres Lebens konzentrieren können.
Konnektivität für völlig neue Möglichkeiten
Hören Sie mit Leichtigkeit und genießen Sie ein unbeschwertes Leben. Audéo Infinio liefert nicht nur außergewöhnliche Klangqualität, sondern verbindet Sie auch dank der branchenführenden universellen Konnektivität nahtlos mit Ihren Bluetooth®-Geräten. „Es erschließt Ihnen eine Welt voller Möglichkeiten“, ist sich Hörgeräteakustiker-Meisterin Diana Ritzmann sicher.
Außergewöhnliche Klangqualität
Ab dem allerersten Moment erleben Sie außergewöhnliche Klangqualität und Komfort. Mit einem besseren Sprachverstehen und einer reduzierten Höranstrengung können Sie mühelos an den Gesprächen um Sie herum teilnehmen.
Genießen Sie die wertvollen Momente des Lebens mit der vollautomatischen Erkennung der Hörumgebung und kontinuierliche Anpassung Ihrer Hörsysteme.
Die Vorteile auf einen Blick:
• Hervorragendes Sprachverstehen in jeder Umgebung
• Diskret und wiederaufladbar – ohne Batteriewechsel
• Bis zu acht Kopplungen mit bluetoothfähigen Geräten bei zwei gleichzeitigen Verbindungen
Hörgeräte-Akustik Diana Ritzmann
Braugasse 1
98574 Schmalkalden
Tel. 03683 / 4661 884
Email: info@hoergeraete-ritzmann.de
Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag: 8.30 – 12.00 Uhr und
13.30 bis 17.00 Uhr
Freitag: 8.30 – 13.00 Uhr