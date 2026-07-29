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Vorteilhaft leben Aktiv und selbstständig bleiben – wie gezielte Gerätetherapie das Leben im Alter verändert

Fit im Alter mit therapeutischer Technologie: BetterPelvi und ICAROS I.S.T. Board bei IVODYN Physiotherapie von M&L Löser in Meiningen
 

Vorteilhaft leben: Aktiv und selbstständig bleiben – wie gezielte Gerätetherapie das Leben im Alter verändert
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Das I.S.T. Board ist ein innovatives Stabilitäts-Trainingsgerät, das gezielt den tiefen Rumpf, die Wirbelsäulenstabilisatoren und das propriozeptive System trainiert. Foto: ICAROS GmbH

Das Älterwerden bringt körperliche Veränderungen mit sich – das ist ganz normal. Doch viele Menschen erleben, wie nachlassende Muskelkraft, Gleichgewichtsprobleme oder Inkontinenzbeschwerden die Lebensqualität spürbar einschränken. Was früher selbstverständlich war, erfordert plötzlich mehr Anstrengung: ein sicherer Gang, eine aufrechte Haltung, das Treppensteigen ohne Angst zu stürzen. Dabei muss das nicht so bleiben.
Mit modernen therapeutischen Geräten lassen sich gezielt genau jene Strukturen trainieren, die im Alter an Stabilität verlieren. Die IVODYN Physiotherapie von M&L Löser in Meiningen setzt dabei auf zwei besonders wirksame Ansätze: das BetterPelvi-Beckenbodentraining und das ICAROS I.S.T. Board für Rumpf- und Gleichgewichtsstabilität.

Beckenbodenschwäche und Inkontinenz – 
kein Schicksal, das man hinnehmen muss

Inkontinenz ist eines der am häufigsten verschwiegenen Themen im Alter – und eines der häufigsten. Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen, Frauen wie Männer. Betroffene ziehen sich zurück, meiden soziale Situationen und schränken ihre Mobilität freiwillig ein. Dabei ist Inkontinenz in vielen Fällen gut behandelbar – durch gezieltes Beckenbodentraining.
Das BetterPelvi ermöglicht ein effektives, sanftes Training der Beckenbodenmuskulatur – ohne Vorkenntnisse, ohne Scham, direkt unter physiotherapeutischer Anleitung. Das Gerät gibt unmittelbares Feedback und macht das Training spürbar und messbar. So lernen Patientinnen und Patienten, Muskeln gezielt anzuspannen, die viele Menschen noch nie bewusst wahrgenommen haben. Regelmäßiges Training verbessert die Kontinenz, stärkt die Beckenstatik und kann langfristig sogar operative Eingriffe vermeiden helfen. In der Praxis zeigt sich: Wer konsequent trainiert, gewinnt Sicherheit – im wahrsten Sinne des Wortes.

Stabilität, Balance und Sturzprävention mit dem ICAROS I.S.T. Board

Stürze zählen zu den häufigsten und folgenreichsten Gesundheitsrisiken im Alter. Eine geschwächte Rumpfmuskulatur, eingeschränkte Koordination und fehlendes Gleichgewichtsgefühl erhöhen das Sturzrisiko erheblich. Genau hier setzt das ICAROS I.S.T. Board an.
Das I.S.T. Board ist ein innovatives Stabilitäts-Trainingsgerät, das gezielt den tiefen Rumpf, die Wirbelsäulenstabilisatoren und das propriozeptive System trainiert – also jene Strukturen, die uns im Alltag sicher und aufrecht halten. Das Training erfolgt spielerisch und mit hoher Motivation: Über ein interaktives Display werden Bewegungen in Echtzeit rückgekoppelt, was Konzentration und Koordination gleichzeitig fördert. Ältere Menschen erleben schnell, wie sie sicherer stehen, aufrechter gehen und alltägliche Bewegungen wieder mit mehr Leichtigkeit ausführen können.
Ob nach einer Hüft- oder Knieoperation, bei beginnender Arthrose oder einfach als präventives Training für mehr Lebensqualität – das ICAROS I.S.T. Board bietet Senioren eine moderne, sichere und motivierende Möglichkeit, aktiv in die eigene Gesundheit zu investieren.

Fazit: Selbstständigkeit ist trainierbar

Körperliche Einschränkungen im Alter müssen nicht das letzte Wort haben. Mit den richtigen therapeutischen Geräten, professioneller Begleitung und einem individuell abgestimmten Programm lässt sich die Lebensqualität deutlich verbessern – und die Selbstständigkeit erhalten. Die IVODYN Physiotherapie von M&L Löser in Meiningen begleitet Sie mit Kompetenz, Einfühlungsvermögen und moderner Technologie auf diesem Weg.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.


Kontakt

IVODYN Physiotherapie
M&L Löser GmbH
Luisenstraße 1, 98617 Meiningen
www.ivodyn.de
physio@ml-ortho.de
 