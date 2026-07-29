Vorteilhaft leben: Aktiv und selbstständig bleiben – wie gezielte Gerätetherapie das Leben im Alter verändert

Stürze zählen zu den häufigsten und folgenreichsten Gesundheitsrisiken im Alter. Eine geschwächte Rumpfmuskulatur, eingeschränkte Koordination und fehlendes Gleichgewichtsgefühl erhöhen das Sturzrisiko erheblich. Genau hier setzt das ICAROS I.S.T. Board an.

Das I.S.T. Board ist ein innovatives Stabilitäts-Trainingsgerät, das gezielt den tiefen Rumpf, die Wirbelsäulenstabilisatoren und das propriozeptive System trainiert – also jene Strukturen, die uns im Alltag sicher und aufrecht halten. Das Training erfolgt spielerisch und mit hoher Motivation: Über ein interaktives Display werden Bewegungen in Echtzeit rückgekoppelt, was Konzentration und Koordination gleichzeitig fördert. Ältere Menschen erleben schnell, wie sie sicherer stehen, aufrechter gehen und alltägliche Bewegungen wieder mit mehr Leichtigkeit ausführen können.

Ob nach einer Hüft- oder Knieoperation, bei beginnender Arthrose oder einfach als präventives Training für mehr Lebensqualität – das ICAROS I.S.T. Board bietet Senioren eine moderne, sichere und motivierende Möglichkeit, aktiv in die eigene Gesundheit zu investieren.