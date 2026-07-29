Vorteilhaft leben: Aktiv und selbstständig bleiben – wie gezielte Gerätetherapie das Leben im Alter verändert

Das Älterwerden bringt körperliche Veränderungen mit sich – das ist ganz normal. Doch viele Menschen erleben, wie nachlassende Muskelkraft, Gleichgewichtsprobleme oder Inkontinenzbeschwerden die Lebensqualität spürbar einschränken. Was früher selbstverständlich war, erfordert plötzlich mehr Anstrengung: ein sicherer Gang, eine aufrechte Haltung, das Treppensteigen ohne Angst zu stürzen. Dabei muss das nicht so bleiben.
Mit modernen therapeutischen Geräten lassen sich gezielt genau jene Strukturen trainieren, die im Alter an Stabilität verlieren. Die IVODYN Physiotherapie von M&L Löser in Meiningen setzt dabei auf zwei besonders wirksame Ansätze: das BetterPelvi-Beckenbodentraining und das ICAROS I.S.T. Board für Rumpf- und Gleichgewichtsstabilität.