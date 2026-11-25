• Microneedling mit SkinPen: Feine Nadeln setzen kleine, kontrollierte Reize in der Haut und regen so die körpereigene Wundheilung an. Das Verfahren kann das Hautbild bei bestimmten eingesunkenen Aknenarben verbessern.

• Laserlipolyse und laserunterstützte Hautstraffung: Über einen kleinen Zugang wird eine feine Laserfaser unter die Haut geführt. Je nach Behandlungsziel kann die Laserenergie kleine, örtlich begrenzte Fettpolster behandeln oder durch gezielte Erwärmung eine Straffung des Gewebes anregen. Ein mögliches Behandlungsareal ist die Kinnpartie.

• Skin Resurfacing mit dem Erbium-YAG-Laser: Bei dieser Laserbehandlung werden oberflächliche Hautschichten kontrolliert abgetragen. Während der Heilung erneuert sich die Hautoberfläche. Je nach Befund kann das Verfahren feine Fältchen, bestimmte Aknenarben und Unebenheiten der Haut mildern.

• Behandlung mimischer Falten mit Botulinumtoxin: Der Wirkstoff verringert vorübergehend die Aktivität ausgewählter Muskeln. Dadurch können Falten, die durch Mimik entstehen, weniger ausgeprägt erscheinen, etwa die Zornesfalte zwischen den Augenbrauen.

• Filler für Volumenaufbau und einen Lifting-Effekt: Füllmaterialien wie Hyaluronsäure können gezielt verlorenes Volumen ausgleichen, etwa an den Wangen. Dadurch lässt sich das darüberliegende Gewebe stützen. Die Haut kann leicht angehoben wirken und die Gesichtskontur wieder klarer erscheinen.