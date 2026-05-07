Vor dem Hintergrund der anhaltenden Beamten-Debatte in Deutschland hat sich der Thüringer CDU-Landtagsfraktionschef Andreas Bühl dafür ausgesprochen, Vorrechte der Staatsdiener zu beschneiden. „Klar ist: Es braucht das Berufsbeamtentum, gerade im hoheitlichen Bereich“, sagte der in Ilmenau beheimatete CDU-Politiker im Gespräch mit unserer Redaktion. „Genauso braucht es aber auch einen schlanken und effizienten Staat.“