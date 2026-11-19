Erfurt/Dresden - DDR-Mopeds knattern schon seit Jahrzehnten mit Tempo 60 über die Straßen, nun fordern Sachsen und Thüringen auch für andere Zweiräder eine Lockerung der Geschwindigkeitsbegrenzung. Über einen entsprechenden Entschließungsantrag der beiden Länder im Bundesrat soll die Länderkammer am Freitag entscheiden. Doch grünes Licht in der Länderkammer wäre nur ein Anfang. Denn bis tatsächlich auch Motorroller, E-Mopeds und andere Kleinkrafträder auch mit 60 Kilometer pro Stunde durch die Gegend düsen dürfen, wäre es noch ein langer Weg.