„ Die Partei verzeichnete in den letzten Monaten einen spürbaren Mitgliederzuwachs, insbesondere unter jungen Engagierten, was sich nun auch in der Vorstandsbesetzung widerspiegelt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen Eisenach/Wartburgkreis. Die 23-jährige Nele Bär wurde zur neuen Sprecherin gewählt. „Wir müssen Politik anders denken – schneller, digitaler und mutiger in der Klimapolitik, aber ohne die soziale Komponente aus den Augen zu verlieren. Mein Ziel ist es, dass sich gerade junge Menschen bei uns wiederfinden“, sagt sie. Andreas Hundertmark, der als erfahrener Sprecher wiedergewählt wurde, betont: „Der nächste Schritt ist die Stärkung unserer regionalen Gruppen als Basis für künftige Ortsverbände. Unser Mitgliederzuwachs zeigt, dass immer mehr Menschen unsere Politik vor Ort unterstützen wollen.“ Vorgesehen ist Gründung von Ortsverbänden in der Region.