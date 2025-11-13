Vorstand des BSW "Ich trete an" - Thüringer Minister will in BSW-Spitze

"Es gibt einiges, was wir als Thüringen einbringen können", sagte Schütz zur anstehenden Neuaufstellung des BSW. Bei der Bundestagswahl habe die Partei in vielen politischen Kompetenzfeldern keine gute Bewertung bekommen. Thüringen könne zeigen, was das BSW als Regierungspartei und mit einer starken Landtagsfraktion beispielsweise in den Bereichen Digitalisierung, Entbürokratisierung oder einer besseren Finanzierung der Kommunen erreicht habe. "Wir können zeigen, dass wir das können und nicht ideologisch sind", sagte Schütz.