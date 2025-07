München/Berlin (dpa/lby) - In Bayern besteht laut einer Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) das bundesweit höchste Risiko für große Hochwasser-Schäden. In keinem anderen Bundesland gibt es demnach so viele potenziell vom Hochwasser betroffene Wohnadressen wie in Bayern (65.517). Ähnlich hoch ist diese Zahl demnach nur in Baden-Württemberg (54.593).