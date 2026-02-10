Vorsorge Hilfsorganisationen fordern mehr Selbstschutz bei Krisen

Auswirkungen einer Krise treffen immer die Gesellschaft als System

Im Gegensatz zu einer Katastrophe mit großem Schaden ist eine Krise zeitlich und räumlich ausgedehnter. Ob mehrtägiger Stromausfall in einer Großstadt, Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur oder die Corona-Pandemie: Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass unterschiedliche Lagen stets die gleichen Auswirkungen hatten, erläuterte Daniel Pröbstl, Co-Geschäftsführer des BayZBE. Sie träfen nicht nur einzelne Bereiche, sondern die Gesellschaft als Gesamtsystem. Entsprechend gehe es dabei immer um die Bewältigung der Auswirkungen, und nicht nur um die Bewältigung des primären Schadens.