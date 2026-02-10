Vorsorge Hilfsorganisationen fordern mehr Selbstschutz bei Krisen

München (dpa/lby) - Angesichts der zunehmenden Zahl von Krisen und Katastrophen muss die Bevölkerung aus Sicht der großen bayerischen Hilfsorganisationen die Fähigkeiten zur Selbsthilfe ausbauen. Ob Wasservorräte oder Erste-Hilfe-Kurs, ob Stromausfall oder Anschlag: "Je besser die Eigenvorsorge ist, desto mehr Luft hat die professionelle Hilfe, dort zu helfen, wo sie tatsächlich gebraucht wird", erläuterte Thomas Haas vom Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen (BayZBE) in München. "Wenn die Bevölkerung ab Minute eins Hilfe braucht, funktioniert das System nicht."