Rückruf für eine Charge von Ibuprofen-Präparat Ibuflam

Zentiva ruft eine bestimmte Charge des Medikaments Ibuflam zurück. Verbraucher können betroffene Packungen abgeben und bekommen Ersatz.

Vorsichtsmaßnahme: Rückruf für eine Charge von Ibuprofen-Präparat Ibuflam
Das Pharmaunternehmen Zentiva hat eine Charge des Medikaments Ibuflam mit dem Wirkstoff Ibuprofen von Großhändlern und Apothekern zurückgerufen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin/Frankfurt - Das Pharmaunternehmen Zentiva hat als Vorsichtsmaßnahme eine Charge des Schmerzmittels Ibuflam mit dem Wirkstoff Ibuprofen zurückgerufen. Der Rückruf erfolge als Vorsichtsmaßnahme und in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde, erklärte Zentiva. Auch wenn die Maßnahme sich an Großhändler und Apotheken richtet, besteht den Angaben zufolge für Verbraucher im Rahmen der üblichen Bearbeitung von Qualitätsbeanstandungen die Möglichkeit, Packungen der betroffenen Charge zurückzugeben und Ersatz zu erhalten.

Betroffen ist dem Unternehmen zufolge die Charge mit der Nummer 5R02514 des Medikaments Ibuflam 600 mg Lichtenstein Filmtabletten (50 Stück), wie das Unternehmen in Berlin mitteilte. Ein Grund für den Rückruf wurde nicht genannt. "Die Sicherheit der Patienten hat für uns höchste Priorität", erklärte Zentiva.