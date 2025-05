Der Sommer ist entscheidend für's Geschäft

Da der Sommer die Hauptreisezeit ist, ist die Mietwagen-Flotte des Unternehmens im Winter immer kleiner als in der warmen Jahreszeit. Wie viele Fahrzeuge Sixt für die Sommersaison anschaffen will, gab das Unternehmen nicht bekannt. Abgesehen vom Verweis auf maroökonomische Unsicherheit hielt Sixt sich auch bedeckt, was die genauen Gründe der vorsichtigen Planung sind. Doch angesichts der Zollstreitigkeiten der USA mit China, EU und etlichen weiteren Ländern halten sich derzeit viele Unternehmen mit Investitionen zurück.