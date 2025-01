Schnee im Süden – Temperaturen unter null Grad

Je weiter man sich nach Süden bewegt, desto mehr gehen laut dem Meteorologen die Niederschläge in Schnee über. "Die Mengen sind dabei aber nicht gravierend", sagte er. Die Tiefstwerte reichen in der Nacht zum Mittwoch von minus zwei bis minus acht Grad, in Alpentälern bis zu minus zwölf Grad. Tagsüber liegen die Werte bei null bis vier Grad. Am östlichen Alpenrand soll es bis zum Abend weiterhin leicht schneien, in Unterfranken bleibe es meist trocken.