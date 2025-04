Vorsicht geboten: Rindviecher auf Abwegen

Am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr war eine Herde Rinder aus noch unklarer Ursache von ihrer Weide geflüchtet und verteilte sich im Anschluss in kleinen Gruppen auf der Fläche zwischen Schönau und Bischofsheim. Da die Tiere äußerst scheu sind, gestaltet sich das Einfangen bislang schwierig, heißt es von den Einsatzkräften. Daher wurden durch die Straßenmeisterei und den Kreisbauhof entsprechende Hinweisschilder an den betroffenen Straßen aufgestellt. Auf der Kreisstraße NES 16 sowie der Bundesstraße 279 im Bereich zwischen Schönau und Bischofsheim sollten Verkehrsteilnehmer äußerst achtsam fahren, um mögliche Zusammenstöße mit frei laufenden Kühen zu vermeiden, heißt es von der Polizei aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld. Wer in an den genannten Orten einzelne oder mehrere Rinder entdeckt, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Neustadt unter Telefon ( 09771) 60 60 zu melden.