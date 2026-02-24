Ein Fahrschulauto rollt an die Verkehrsinsel heran, bremst, hält an. Einen Moment lang, zu lange. Dabei hätte es nach der neuen Regelung längst vorziehen dürfen. Der Fahrlehrer greift ein, erklärt, deutet auf das Schild. Für den Fahrschüler ist das mehr als eine Kleinigkeit: An genau dieser Stelle wurde es Fahranfängern bislang anders beigebracht. Jetzt müssen nicht nur die, die es gerade erst gelernt haben, umdenken.