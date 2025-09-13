Die Überlandwerk Rhön GmbH warnt aktuell vor einer neuen Welle von Betrugsanrufen, die Kunden im Netzgebiet – dazu gehören auch die Thüringischen Rhön-Gemeinden – erreichen. Die Anrufer geben sich fälschlicherweise als Mitarbeitende oder Beauftragte der Überlandwerk Rhön GmbH aus. Ziel ist es, persönliche Daten wie Zählernummer, Adresse oder Vertragsinformationen zu erfragen, um anschließend unbemerkt einen Anbieterwechsel einzuleiten.