Er ist in Meiningen bekannt und nach wie vor ein sehr aufmerksamer, kritischer und verantwortungsbewusster Bürger – der einstige Hautarzt und CDU-Kommunalpolitiker Hans-Henning Metzner. Just ihn erreichte vor einigen Tagen eine E-Mail, angeblich von Online-Finanzamt Elster. Er wurde aufgefordert, seine Bankdaten zu aktualisieren, um eine Auszahlung zu erhalten. Doch Metzner kam das komisch vor und erkundigte sich bei seinem Steuerberater. Damit war klar, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte. „Ich will nun andere Leute warnen, damit sie nicht in die Falle tappen“, machte er gegenüber der Redaktion deutlich.