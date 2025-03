Vorsicht bei Gleisquerung: Obacht, Bahnübergang! - Weniger schrankenlose Querungen?

Allerdings sind einige Umbauprojekte kurz vor Abschluss beziehungsweise in der Planung: So soll etwa in Thüringen bald eine neue Eisenbahnüberführung in Hohenebra (Kyffhäuserkreis) auf der Strecke Erfurt – Nordhausen fertiggestellt werden. Auch in Sachsen soll in Kürze zwischen Leipzig und Dresden eine Eisenbahnüberführung in Glaubitz (Landkreis Meißen) genutzt werden können. Zudem sei geplant, in Sachsen-Anhalt Bahnübergänge etwa Barleben und Wolmirstedt (beide Landkreis Börde) zu schließen und durch Unter- beziehungsweise Überführungen zu ersetzen.