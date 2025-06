Hurra, es war so weit! Wir, die Vorschulspatzen aus dem Kindergarten „Spatzennest“ Großbreitenbach, hatten am vergangenen Samstag unsere Wanderung mit anschließendem Zuckertütenfest. Unser Tag begann in Masserberg mit unseren tollen Abschiedsshirts und dem Rucksack auf dem Rücken. Nach einer Foto-Runde ging es los Richtung Goldisthal. Auf dem Weg stieg unsere Vorfreude und wir waren alle sehr gespannt auf den Zuckertüten-Baum. Ob unsere Zuckertüten gewachsen sind? Während wir unterwegs waren, haben in der Zwischenzeit einige Eltern alles für eine Party in Goldisthal in der Goldbergklause vorbereitet.