Ein CDU-Sprecher sagte am Montag: "Uns geht es darum, eine Ausweitung der Tatbestände für den Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft bei Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit zu prüfen, die mehrfach schwer straffällig geworden sind und damit eine Gefahr für die Sicherheit in unserem Land darstellen." Es gehe Merz und der CDU "nicht um Menschen, die zwei Pässe haben und seit Jahren friedlich in unserem Land leben".