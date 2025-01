Die FDP-Fraktion wollte nun wissen, welche Schritte von der Bundesregierung seither unternommen wurden, um dieses Modell umzusetzen. Die Regierung teilt in ihrer Antwort mit, das Bundespolizeipräsidium und das Bamf seien am 7. Oktober vergangenen Jahres gebeten worden, "etwaige Verfahrensoptimierungen zu prüfen und vorzunehmen", um sogenannte Dublin-Fälle möglichst rasch im Einklang mit dem Unionsrecht zu entscheiden und die Betroffenen in den für die Prüfung des Asylantrags zuständigen EU-Mitgliedstaat zurückzubringen.