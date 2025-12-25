Wäre es nach Landrätin Peggy Greiser (parteilos) gegangen, hätten alle Schulen in Trägerschaft des Landkreises Schmalkalden-Meiningen am 1. Dezember dieses Jahres Ferien gemacht. Doch 15 Schulen hatten den beweglichen Ferientag anderweitig verplant und übernahmen den Vorschlag nicht, was für einigen Ärger sorgte. Allerdings haben die Schulen das Recht auf ihrer Seite. Das ist nicht Sache der Landrätin. Wann die bis drei flexiblen Ferientage pro Jahr in Thüringen genommen werden, bestimmt jede einzelne Schule zusammen mit den Eltern. Die Schulkonferenzen fassen einen Beschluss dazu. So sollen beispielsweise lokale Feste oder andere örtliche Besonderheiten berücksichtigt werden.