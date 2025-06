Die SPD-Landesverbände Thüringen und Berlin wollen, dass ihre Bundespartei die Forderung nach einem so genannten Grunderbe für jeden Erwachsenen ins Programm aufnimmt. Entsprechende Anträge sind für den SPD-Parteitag Ende Juni in Berlin eingebracht worden, bestätigte Thüringens SPD-Chef Georg Maier am Dienstag unserer Redaktion. Die Idee: Zum 18. Geburtstag bekommt jeder Bürger 20 000 Euro überwiesen, bedingungslos und steuerfrei – als Maßnahme des Staates, um die Ungleichheit der materiellen Startchancen von Jugendlichen auszugleichen und damit für mehr Gerechtigkeit zu sorgen.