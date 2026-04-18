Das Lauschaer Menschenauge aus Glas stand dieser Tage im Radio wieder einmal im medialen Mittelpunkt. Der Mitteldeutsche Rundfunk hatte sich bei der Augenprothetik Lauscha GmbH angemeldet. Vor Ort schaute dessen Reporterin einem Augenprothetiker bei der Entstehung eines Glasauges genau über die Schulter. Gerhard Greiner-Bär vom Heimat- und Geschichtsverein der Glasstadt vermittelte ihr zudem ausführliche Informationen zur Geschichte der Augenprothetik.