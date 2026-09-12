Oberammergau (dpa/lby) - Beim Brand einer Gartenhütte in Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) haben die Flammen auf ein Auto und eine Wohnung eines angrenzenden Mehrfamilienhauses übergegriffen. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer in der Nacht zum Freitag vorsätzlich gelegt wurde. Ein 44-Jähriger geriet im Zuge der Ermittlungen unter dringenden Tatverdacht. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Brandursache. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich das Feuer auf das gesamte Wohngebäude ausbreitete, wie es hieß. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.