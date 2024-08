Wenig Ideen im Angriff

Gaugisch hatte an seine Spielerinnen appelliert, die Leistung aus dem Slowenien-Spiel noch zu überbieten. "Wir müssen, wenn wir gut sein wollen, einen Großen schlagen. Das haben wir noch nicht gemacht", sagte der 50-Jährige. Und die DHB-Frauen starteten gut. Vor allem in der Abwehr war der WM-Sechste hellwach und klaute den Däninnen viele Bälle. Die 9:7-Führung nach etwas mehr als einer Viertelstunde war verdient.

In der Folge hatten Deutschlands Handballerinnen immer größere Schwierigkeiten, Lücken in der gegnerischen Defensive zu finden. Das Angriffsspiel wirkte in dieser Phase ideenlos, aus dem Rückraum fehlte die Power. Hinzu kam, dass DHB-Keeperin Katharina Filter zunächst kaum einen Wurf der Skandinavierinnen parieren konnte. Mit einem 4:0-Lauf drehte der Favorit das Spiel. Die Einwechslung von Torhüterin Sarah Wachter blieb wirkungslos.

Führung dank Filter und Behrend

Die Däninnen waren weit entfernt von ihrer Bestleistung. Das DHB-Team agierte im Angriff aber zu ungenau und nutzte die zahlreichen Einladungen zu selten. Weil Filter nun aber eine dänische Chance nach der anderen vereitelte, traf Außenspielerin Behrend tatsächlich zur Führung (20:19).

Der Sensations-Sieg schien zu diesem Zeitpunkt ganz nah. Die Führung verspielte das DHB-Team dann durch zu viele Fouls. In Unterzahl sahen Bölk und Co. die Gegnerinnen auf vier Tore davonziehen (21:25). In der Schlussphase schaffte DHB-Auswahl noch einmal den Anschluss und stand dicht vor einem Punktgewinn, doch Behrend vergab die letzte Chance.