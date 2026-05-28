Als Marco Heilwagen den Rentnern bei der Ilmenauer Tafel das neue Lastenrad zeigt, sind sie ganz begeistert. Kein Wunder, denn das 5800 Euro teure schwarze Rad mit E-Motor und extragroßem Gepäckträger macht ihnen den Alltag beziehungsweise das Abholen ihrer Lebensmittel bei der Ilmenauer Einrichtung jetzt um einiges leichter. Im Januar dieses Jahres angeschafft, steht das Lastenrad nun schon eine ganze Weile bei der Tafel – genutzt werden kann es allerdings erst seit wenigen Tagen. „Wir hatten erst einmal noch einige Versicherungsdetails zu klären“, sagt Einrichtungs-Leiter Marco Heilwagen. Und das dauerte. Umso mehr freut auch er sich, dass das Rad jetzt an den Start gehen konnte.