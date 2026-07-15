Auch die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Feldstein befassen sich derzeit mit dem 2. Entwurf des Regionalplanes und hier insbesondere mit der Ausweisung der Windvorranggebiete, da gerade diese Region davon stark betroffen ist. Fast alle VG-Mitgliedsgemeinden haben dazu im Rahmen des Beteiligungsverfahrens in ihren Gemeinderäten beraten und Stellungnahmen verfasst, wie VG-Gemeinschaftsvorsitzende Dagmar Dummer mitteilt. Stellvertretend dafür sei hier die Stellungnahme veröffentlicht, die die Gemeinde Schmeheim verfasste und die die Unterschrift von Bürgermeister Frank Werner trägt. Sie beschäftigt sich mit den ausgewiesenen Gebieten W 20 (Knotenberg) und W 21 (Schneeberg).