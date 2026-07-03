München (dpa/lby) - Ein 72 Jahre alter Fahrradfahrer ist in München von einem Rasenmähertraktor erfasst und schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 31 Jahre alte Traktorfahrer habe zuvor im Stadtteil Obermenzing einen Grünstreifen zwischen Straße und Radweg gemäht. Beim Wenden über den Radweg habe er den Vorrang des 72-Jährigen missachtet, weshalb es zum Zusammenprall gekommen sein soll.