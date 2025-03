Vorletzte Weltcup-Station: Sieg in Kanada: Skicrosser Wilmsmann in Weltcup nun vorn

Craigleith - Der deutsche Skicrosser Florian Wilmsmann hat den zweiten Weltcup in Kanada für sich entschieden und die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Zwei Rennen vor Saisonende hat der Oberbayer damit gute Chancen, sich als erster Deutscher die begehrte Kristallkugel zu sichern. Zudem unterstrich der 29-Jährige seine gute Form vor den Weltmeisterschaften, die am nächsten Wochenende in der Schweiz anstehen.