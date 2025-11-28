„Wer hat denn schon mal ein ganzes Buch von vorne bis hinten durchgelesen?“ – Auf die Frage von Frankenblicks Bürgermeisterin Ute Müller-Gothe hin hoben so gut wie alle Viertklässler der Grundschule Rauenstein ihre Hand. Sie war positiv überrascht. „Über Jahrhunderte hinweg war es den meisten ja generell leider verwehrt, überhaupt lesen und schreiben zu lernen. Heute sagen wir zwar immer, dass man in die Schule muss, dabei ist es noch gar nicht allzu lange selbstverständlich, dorthin zu dürfen“, machte die Bürgermeisterin klar.