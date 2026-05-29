München (dpa/lby) - Bayern droht einer vorläufigen Auswertung zufolge das trockenste Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor mehr als 140 Jahren. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fielen im Freistaat seit dem 1. März im Schnitt nur 101 Liter Niederschlag pro Quadratmeter - das sind gerade einmal 45 Prozent des Werts, der im langjährigen Mittel üblicherweise zusammenkommt (223 Liter pro Quadratmeter).
Vorläufige Wetterbilanz Bayern droht trockenstes Frühjahr seit Aufzeichnungsbeginn
dpa 29.05.2026 - 14:11 Uhr