Vorläufige Wetterbilanz: Bayern droht trockenstes Frühjahr seit Aufzeichnungsbeginn

Zugleich wurden in Bayern fast 700 Sonnenstunden gemessen, im langjährigen Schnitt sind es knapp 470. Mit im Schnitt 9,7 Grad war das Frühjahr in Bayern auch deutlich milder als üblich - das langjährige Mittel liegt laut DWD bei gerade einmal 7,2 Grad. Allerdings ist das Frühjahr noch nicht ganz vorbei: Endgültig Bilanz ziehen lässt sich erst nach Sonntag, dem letzten Tag im Mai.