Vorläufige Monatsbilanz: DWD: Juni war in Bayern deutlich zu warm und zu trocken

München (dpa/lby) - Viel wärmer, sehr sonnig und viel trockener als zu erwarten war - so fällt die vorläufige Wetterbilanz für den Juni in Bayern aus. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) lag die Durchschnittstemperatur an den Wetterstationen im Freistaat bei 19,1 Grad - und damit 4,2 Grad über dem sogenannten langjährigen Mittel. Dieser Durchschnittswert bezieht sich laut DWD auf die Referenzperiode vom Jahr 1961 bis zum Jahr 1990.