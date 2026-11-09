Vorhofflimmern gehört zu den häufigsten Herzrhythmusstörungen. Betroffene leiden häufig unter Herzrasen, Herzstolpern, Luftnot oder einer eingeschränkten Belastbarkeit. Bei der Behandlung hat sich seit vielen Jahren ein Verfahren bewährt: die sogenannte Pulmonalvenenisolation. Das Bad Salzunger Klinikum ist jetzt eines der ersten in Deutschland, die dabei mit einer neuen, sogenannten Dual-Energy-Technologie arbeitet.