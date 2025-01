Vorhersage: Wolken und Sonne in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Mit nördlichen Winden wird es in Thüringen am Wochenende wieder deutlich kühler und winterlicher als in den vergangenen Tagen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, bleibt es im Tagesverlauf bei einem Mix aus Wolken und Sonne sowie maximal 3 bis 6 Grad niederschlagsfrei. In der Nacht kühlt sich die Luft auf minus 2 bis minus 5 Grad ab. Im Bergland sind bei Schneedecke und klarem Himmel auch bis zu minus 9 Grad möglich.