Die Prognosen im Einzelnen:

In der Nacht zum Freitag ist es teils gering bewölkt, teils bildet sich Nebel oder Hochnebel. Im Südosten wird nachlassender Schneefall erwartet, dann kann es bis in den Osten teils auch gefrierenden Sprühregen oder Schneegriesel geben. Es wird kalt mit Tiefstwerten zwischen minus ein und minus acht Grad, lediglich an der Küste bleibt es stellenweise frostfrei.



Am Freitag gibt es den Prognosen zufolge dann im Westen und Nordwesten gebietsweise längere sonnige Abschnitte, sonst zeigt sich der Himmel vielerorts stark bewölkt bis bedeckt, im Südosten und Osten wird zeitweise etwas Schneegriesel oder örtlich gefrierender Sprühregen erwartet. Die Höchstwerte liegen bei minus drei bis plus zwei Grad, an der Nordsee bleibt es etwas milder. Dazu weht schwacher, in Böen mäßig auffrischender Wind aus östlichen Richtungen.



Am Samstag gibt es laut DWD teils Hochnebel, teils Sonnenschein und es bleibt trocken. Gebietsweise kommt es zu leichter Dauerfrost bis minus drei Grad, im Westen und Süden sind auch leichte Plusgrade zwischen ein und vier Grad möglich.