Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird das Wetter in den nächsten Tagen ungemütlich. Wer heute nach dem Aufstehen aus dem Fenster schaut, erkennt: Das schöne spätsommerliche Wetter der ersten Oktobertage ist zu Ende. Heute ziehen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) immer wieder Schauer und kurze Gewitter über Hessen. Die Temperaturen erreichen maximal 13 bis 17 Grad, im Bergland 11 Grad. Dazu weht ein kräftiger Wind.