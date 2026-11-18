Erfurt (dpa/th) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Mittwoch mit Sturmböen in Thüringen. Der Wind erreicht Geschwindigkeiten um 70 Kilometer pro Stunde, im oberen Bergland bis zu 90 Kilometer pro Stunde, wie der DWD mitteilte.
Wer am Mittwoch im Freien unterwegs ist, sollte vorsichtig sein: Denn der Deutsche Wetterdienst kündigt in Thüringen starken Wind von bis zu 90 Kilometer pro Stunde an.
Erfurt (dpa/th) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Mittwoch mit Sturmböen in Thüringen. Der Wind erreicht Geschwindigkeiten um 70 Kilometer pro Stunde, im oberen Bergland bis zu 90 Kilometer pro Stunde, wie der DWD mitteilte.
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Auch schwere Sturmböen zwischen 80 und 90 Kilometer pro Stunde seien nicht ausgeschlossen. Gefahr sieht der Wetterdienst durch herabstürzende Äste oder umherfliegende Gegenstände. Leichtere, frei stehende Gegenstände sollten gesichert und Abdeckungen befestigt werden.
Bereits in der Nacht und am Morgen war es windig in Teilen des Freistaats. Mehrere Leitstellen meldeten umgestürzte Bäume am Morgen. Nach ersten Erkenntnissen blieben größere Schäden aber vorerst aus, wie es hieß.
Zwischen Erfurt und Nordhausen stürzte am frühen Morgen wegen des Winds ein Baum auf die Gleise, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Die Strecke war demnach mehrere Stunden lang blockiert. Gegen 8.00 Uhr waren die Gleise wieder frei, wie es hieß.
Wegen der Sturmankündigung bleiben die Erfurter Friedhöfe am Mittwoch geschlossen, wie die Stadt mitteilte. Es bestehe die Gefahr, dass Äste abbrechen oder Baumkronen herabstürzen und Menschen zu Schaden kommen.
Der DWD kündigte für Mittwoch gebietsweise schauerartigen Regen an, auch kurze Gewitter kann es geben. Die Temperaturen erreichen 10 bis 13, im Bergland 6 bis 10 Grad.
In der Nacht zum Donnerstag wehen im Thüringer Wald laut der Vorhersage noch stürmische Böen, im Rest des Landes lässt der Wind nach. Zeitweise fällt leichter Regen bei Tiefstwerten von 8 bis 6, im Bergland bis 4 Grad.
Der Donnerstag wird laut der Vorhersage bedeckt und regnerisch bei Höchstwerten zwischen 8 und 10, im Bergland zwischen 5 und 7 Grad. In Kammlagen des Thüringer Waldes wehen laut DWD stürmische Böen oder Sturmböen.