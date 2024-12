München (dpa/lby) - Es bleibt wohl trüb: In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Bayern vielerorts Regen - und auch mal Schnee. Der Dienstag zeigt sich meist stark bewölkt mit einigen Schauern, die im Tagesverlauf in Richtung Alpen abziehen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. In der Nacht dürfte es demnach am östlichen Alpenrand noch mal etwa schneien.