Für den Dienstag ist ein Mix aus Sonne und Wolken vorhergesagt. In Schwaben regnet es schon am Vormittag, im Tagesverlauf dann auch an den Alpen. Dort erwartet der DWD zudem einzelne Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad. Nass wird es dann auch am Mittwoch: Von Südwesten aus breitet sich schauerartiger Regen aus, örtlich sind dabei Gewitter möglich.