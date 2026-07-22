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Vorhersage Viel Sonne und milde Temperaturen – nur vereinzelt Schauer

Die Sonne strahlt wieder über Bayern: Nur vereinzelt können Wolken und Schauer das milde Wetter stören. Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage prognostiziert.

Vorhersage: Viel Sonne und milde Temperaturen – nur vereinzelt Schauer
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Nich zu heiß, trocken: Perfektes Ausflugswetter in Bayern. Foto: Florian Diettrich/dpa

München (dpa/lby) - Sonnig, mild und gelegentlich Wolken, überwiegend trocken - Bayern bekommt dieser Tage perfektes Ausflugswetter. Nur im Osten und an den Alpen sind vereinzelt Schauer oder etwas Regen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

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Der Mittwoch bringt demnach vor allem in Schwaben und weiten Teilen Oberbayerns viel Sonnenschein. Im Osten ziehen laut DWD zeitweise dichtere Wolken durch, dort sind vereinzelt Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 27 Grad. 

Am Donnerstag ist es der Vorhersage zufolge zunächst vielerorts stark bewölkt. Vereinzelt falle noch etwas Regen, der sich im Tagesverlauf an die Alpen zurückzieht. Von Westen her setzt sich am Nachmittag wieder häufiger die Sonne durch, wie es weiter heißt. Die Höchstwerte liegen nach DWD-Angaben zwischen 18 und 25 Grad. Vor allem in höheren Lagen könne es starke bis stürmische Böen geben. Zum Freitag beruhigt sich das Wetter wieder. Nach einer kühlen Nacht mit 6 bis 11 Grad scheint laut DWD vielerorts die Sonne, nur Richtung Niederbayern, östliche Mittelgebirge und Alpen ziehen zeitweise Wolken durch. Die Temperaturen steigen demnach auf angenehme 22 bis 28 Grad.