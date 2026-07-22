Vorhersage: Viel Sonne und milde Temperaturen – nur vereinzelt Schauer

Am Donnerstag ist es der Vorhersage zufolge zunächst vielerorts stark bewölkt. Vereinzelt falle noch etwas Regen, der sich im Tagesverlauf an die Alpen zurückzieht. Von Westen her setzt sich am Nachmittag wieder häufiger die Sonne durch, wie es weiter heißt. Die Höchstwerte liegen nach DWD-Angaben zwischen 18 und 25 Grad. Vor allem in höheren Lagen könne es starke bis stürmische Böen geben. Zum Freitag beruhigt sich das Wetter wieder. Nach einer kühlen Nacht mit 6 bis 11 Grad scheint laut DWD vielerorts die Sonne, nur Richtung Niederbayern, östliche Mittelgebirge und Alpen ziehen zeitweise Wolken durch. Die Temperaturen steigen demnach auf angenehme 22 bis 28 Grad.