Vorhersage: Stürmisch und nass am Wochenende – teils fällt auch Schnee

Dennoch können sich die Menschen im Westen des Freistaats etwas freuen: Dort lockert die Bewölkung etwas auf, auch an den Alpen und im Bayerischen Wald ziehen sich die Schauer nach und nach zurück. Nach Angaben des DWD liegen die Höchstwerte zwischen 7 und 12 Grad. In der Nacht kann es bis an den Gefrierpunkt abkühlen, im Süden und Osten droht örtlich Bodenfrost.