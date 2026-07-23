Vorhersage: Sonne, Wolken und milde Temperaturen – und vereinzelt Regen

Im Süden ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst meist stark bewölkt, zwischen dem Bayerischen Wald und dem östlichen Alpenrand soll es vereinzelt etwas regnen. Richtung Schwaben wird es zunehmend sonnig. Die Höchstwerte liegen laut DWD-Prognose zwischen 20 und 25 Grad.