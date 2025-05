Am Samstag erreiche das Wetter seinen Hochpunkt, so der Experte. Demnach sollen die Temperaturen in ganz Bayern auf mindestens 25 Grad steigen. Laut den Prognosen sind bis zu 30 Grad möglich. Mit den hohen Temperaturen steige auch die Schauer- und Gewittergefahr. Regen, Blitze und Donner werden am Samstag bereits in den Mittelgebirgen erwartet.